Anita LeBrun, 82 anni, ha scoperto che nella casa di riposo in Minnesota non era consentito organizzare aperitivi con vino. La struttura vietava qualsiasi attività di questo tipo, spingendo Anita a trovare una soluzione alternativa. Nonostante le restrizioni, ha deciso di creare l’”Happy Hour dei nonni”, un momento conviviale tra anziani, senza alcol. La notizia ha attirato l’attenzione sui limiti imposti alle attività sociali nelle case di riposo.

Quando Anita LeBrun è arrivata nella sua nuova casa di riposo in Minnesota ha scoperto una cosa che non si aspettava: nella struttura dove avrebbe vissuto non era possibile organizzare un semplice aperitivo con un bicchiere di vino. Non per una scelta degli amministratori o dei residenti, ma per un dettaglio burocratico: mancava l’autorizzazione necessaria per servire alcolici negli spazi comuni. Per molti sarebbe stata una piccola limitazione. Per Anita, 82 anni, cinque nipoti e una passione per il vino bianco all’ora dell’aperitivo, quella regola raccontava qualcosa di più profondo: l’idea che entrando in una residenza per anziani si debba automaticamente lasciare fuori una parte della propria vita precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le vietano di fare aperitivo nella casa di riposo: Anita, 82 anni, non si arrende e conquista l'”Happy Hour dei nonni”

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Cinque minuti e avete pronto un aperitivo pazzesco!

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