Una donna di 82 anni ha inseguito e trattenuto un ladro che aveva tentato di rubarle la borsa fuori da un supermercato. L’episodio è avvenuto ieri, quando la signora ha notato il sospettato vicino alla sua auto e ha visto la borsa lasciata sul sedile. La donna ha inseguito il ladro e, con l’aiuto di alcune persone presenti, lo ha immobilizzato fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Il sospettato è stato arrestato.

Imola, 7 luglio 2026 – Ha visto la signora di 82 anni che si allontanava dalla sua auto. E ha visto pure la borsa della signora, appoggiata sul sedile anteriore della macchina, apparentemente incustodita. Un bottino facile, deve aver pensato il cinquantenne croato, habituè del centro e collezionista, nel tempo, di arresti e denunce per reati di piccolo cabotaggio. L’uomo è scappato in bicicletta con il bottino. L’uomo, valutata la situazione, fatti due calcoli, ha pensato che sì, quel furto era proprio una passeggiata e in un attimo ha aperto lo sportello della macchina, ha afferrato la borsa della signora ed è scappato via in bicicletta col suo bottino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nonna sprint non si arrende e insegue il ladro che l’aveva derubata fuori dal supermercato: a 82 anni lo fa arrestare

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