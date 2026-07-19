Minnesota a 82 anni Anita Le Brun fa cambiare la legge sugli alcolici nelle case di riposo | Adoro l'Happy Hour

Una donna di 82 anni ha promosso una campagna che ha portato all’approvazione di una legge nel Minnesota. La normativa permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali senza dover ottenere una licenza, purché si comunichi preventivamente alle autorità. La legge riguarda esclusivamente occasioni particolari e limita l’offerta di bevande alcoliche a questi eventi.

Anita Le Brun, 82 anni, ha promosso una campagna che ha portato il governo del Minnesota ad approvare una legge che consenta alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali senza richiedere una licenza (ma previa comunicazione alle autorità). L'82enne: "Io e i miei amici adoriamo l'happy hour. Davanti a un drink in compagnia, ricordiamo momenti importanti della nostra vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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