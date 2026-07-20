Holidu ha analizzato le recensioni su Google Maps per individuare le spiagge più apprezzate in Italia nel 2026. La Spiaggia dei Conigli a Lampedusa si è classificata prima, con un punteggio molto alto. Tuttavia, la maggior parte delle località più votate si trova in Sardegna. La classifica riflette le preferenze dei turisti, senza includere dati sui costi o altri dettagli specifici.

Utilizzando le recensioni lasciate su Google Maps, Holidu ha stilato una classifica delle spiagge più apprezzate dai turisti in Italia. In testa c’è la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, con un punteggio quasi perfetto, ma la graduatoria è sostanzialmente dominata dalla Sardegna. Nelle prime 10 posizioni, ben 8 spiagge si trovano sull’isola, con la sola Calabria che riesce a inserirsi con la Spiaggia dell’Arcomagno, a San Nicola Arcella. La classifica delle 10 spiagge più amate. Il principio della classifica di Holidu è semplice: l e spiagge vengono ordinate secondo il punteggio migliore su Google Maps, ammesso che abbiano almeno qualche centinaio di recensioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Le spiagge più amate d’Italia 2026: in testa i Conigli, ma domina la Sardegna. Quanto costa fare il bagno

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