La Costa Smeralda, nella parte nord-est dell’isola, è nota per le sue spiagge di sabbia bianca e acque cristalline. Tra le calette nascoste tra rocce granitiche, questa zona attrae molti visitatori durante l’estate. Le spiagge più frequentate sono quelle che si affacciano su baie tranquille e accessibili sia a piedi sia in barca. La presenza di strutture turistiche di alto livello contribuisce a rendere questa località una delle più gettonate dell’isola.

La Costa Smeralda è uno dei simboli più riconoscibili dell’estate in Sardegna. Situata nella parte nord-orientale dell’isola, questa zona è celebre per le sue spiagge di sabbia bianca, le acque cristalline e le calette nascoste tra le rocce granitiche. Porto Cervo e Porto Rotondo sono i centri principali, noti per il turismo di alto livello, ma la Costa Smeralda offre anche scorci meno mondani, ideali per chi cerca tranquillità e paesaggi naturali incontaminati. Le località costiere sono impreziosite da una vegetazione mediterranea rigogliosa, che si alterna a promontori panoramici e insenature suggestive. Per chi è alla ricerca di una... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Estate in Sardegna: le zone più amate tra spiagge e tradizioni

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LA MAREGGIATA DEL SECOLO sulla Sardegna: che danni ha fatto

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