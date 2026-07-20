le proteste in ucraina ora sono contro il generale oleksandr syrsky

I manifestanti in Ucraina chiedono la rimozione del generale Oleksandr Syrsky, soprannominato «macellaio» e al centro di un recente scontro con l’ex ministro. Le proteste sono dirette contro il capo delle forze armate, coinvolto in tensioni pubbliche e richieste di cambiamento. La protesta si concentra sulla figura del generale, accusato di comportamenti controversi e di aver scatenato malumori tra le fila militari. La richiesta di rimozione si fa sempre più insistente tra i partecipanti.

I manifestanti chiedono la rimozione del capo delle forze armate, soprannominato «macellaio» e finito al centro dello scontro con l'ex ministro della Difesa Fedorov Nel fine settimana sono proseguite in Ucraina le proteste contro la rimozione da parte del presidente Volodymyr Zelensky del popolare ministro della Difesa Mychajlo Fedorov, che negli ultimi sei mesi aveva cambiato l’approccio alla guerra dell’Ucraina facendo un maggiore affidamento sulla tecnologia, con droni e robot. Le manifestazioni a sostegno di Fedorov si sono trasformate in proteste contro il generale Oleksandr Syrsky, attuale capo delle forze armate ucraine, visto che gli scontri fra i due sono alla base della rimozione del ministro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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