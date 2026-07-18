Ucraina | perché Zelensky ha scelto il vecchio generale Syrsky e silurato il giovane ministro Fedorov

Il presidente ucraino ha confermato il generale Syrsky come comandante delle forze armate, sostituendo il ministro della trasformazione digitale, Fedorov. La decisione è stata annunciata dopo un rimpasto che ha visto il cambio di alcuni membri del governo. Syrsky, veterano con esperienza sul campo, assume un ruolo strategico, mentre Fedorov è stato sollevato dall’incarico. La riorganizzazione arriva in un momento di tensioni e cambiamenti nelle strutture di potere.

L’Ucraina, e non certo per causa sua, ha poche certezze. Una è il metodo di Volodymyr Zelensky per gestire il potere e mantenersi al centro di tutti i giochi, costi quel che costi. Adesso tutti commentano l’ultimo giro di giostra al governo: via dopo solo un anno la prima ministra Julija Svyrydenko, ottima tecnocrate (come ministra dello Sviluppo economico e del commercio trattò la questione delle terre rare con il ministro Usa del Tesoro, Scott Bessent, che la colmò di complimenti) ma figura politicamente inesistente; al suo posto Serhiy Koretskyi, 48 anni, un manager con una lunga carriera nelle aziende statali dell’energia (l’ultima Naftogaz, prima Ukrnafta e Ukrtatnafta); e per chiudere con il botto via il ministro della Difesa Mychajlo Fedorov, l’enfant prodige della politica ucraina, a 35 anni già due volte ministro e vice-premier. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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