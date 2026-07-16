le proteste in ucraina contro la rimozione del ministro della difesa

Migliaia di persone si sono radunate giovedì a Kiev e in altre città ucraine per protestare contro la decisione del presidente di rimuovere il ministro della Difesa. La manifestazione ha richiesto il suo reintegro, sottolineando il ruolo che ha avuto nel modificare le strategie di combattimento contro la Russia. Le proteste sono state caratterizzate da cortei e cortei pacifici, con partecipanti che chiedevano il ritorno del ministro.

Migliaia di persone hanno chiesto di reintegrare Mychajlo Fedorov, che in poco tempo ha cambiato il modo di combattere contro la Russia Giovedì a Kiev e in altre città dell’Ucraina ci sono state proteste contro la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della Difesa Mychajlo Fedorov. Fedorov era entrato in carica a gennaio e in pochi mesi ha trasformato il modo con cui l’Ucraina sta combattendo la guerra contro la Russia, favorendo l’innovazione, l’automazione e l’uso di robot e droni per fare attacchi a lungo raggio in territorio russo. Sono le seconde proteste rilevanti in Ucraina dall’inizio della guerra, nel 2022. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Odesa Joins Nationwide Protests Against Fedorovs Dismissal as Defense Minister | 16/07/2026

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