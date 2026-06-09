A Macerata, il metodo di formazione della giunta comunale prevede l’ingresso dei consiglieri più votati. La decisione era stata presa prima delle elezioni e viene confermata con il risultato elettorale. Tra i candidati con più preferenze, si ipotizza l’ingresso di Benedetti e Antolini. La composizione della giunta sarà comunicata nelle prossime settimane. Il metodo di scelta si basa esclusivamente sui voti ottenuti dai candidati durante le elezioni.

Macerata, 9 giugno 2026 – Il metodo – entrano in giunta i più votati – era stato deciso prima del voto. Poi il verdetto del primo turno aveva dato ulteriori indizi sugli identikit dei futuri assessori. Ora che il ballottaggio ha confermato che il Comune di Macerata rimane in mano al centrodestra, la squadra del Parcaroli bis è quasi fatta. Ci saranno diverse conferme – Francesca D’Alessandro, Paolo Renna, Riccardo Sacchi, Andrea Marchiori, Marco Caldarelli –, e alcune new entry. Ecco lo scenario a poche ore dalla vittoria elettorale. Per la composizione della giunta Parcaroli bis sarà usato il metodo Acquaroli. https:www.ilrestodelcarlino.itmaceratapoliticaaffluenza-ballottaggio-elezioni-82abae18 Nove assessori da nominare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parcaroli bis a Macerata, la squadra del sindaco: Benedetti e Antolini tra le possibili new entry

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Effetto Referendum sul voto di maggio nelle Marche Letture opposte tra i due schieramenti.

Notizie e thread social correlati

Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (53%) su Tittarelli, il centrodestra detta leggeSandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata con il 53% dei voti al ballottaggio, battendo l’avversario del centrosinistra.

Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (53%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge VIDEOSandro Parcaroli è stato riconfermato sindaco di Macerata con il 53% dei voti nel ballottaggio.

Temi più discussi: Parcaroli bis a Macerata, la squadra del sindaco: Benedetti e Antolini tra le possibili new entry; Parcaroli bis a Macerata, Tittarelli 'accettiamo il voto, complimenti a chi ha vinto'; Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (54,30%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge. Crediamo nella bellezza...; Macerata, Parcaroli esulta per il bis. La gioia di Acquaroli di Acquaroli e Salvini – VIDEO.

Parcaroli bis a Macerata, la squadra del sindaco: Benedetti e Antolini tra le possibili new entryAssessori: conferma per D’Alessandro, Renna, Sacchi, Marchiori e Caldarelli. In Fratelli d’Italia scalpitano Tasso, Blarasin e Livi. I nodi Piccioni e Laviano. Il sindaco vuole essere affiancato da un ... ilrestodelcarlino.it

A Macerata il campo largo sfida il centrodestra in cerca del bis. Sarà duello tra Gianluca Tittarelli e il sindaco uscente Sandro Parcaroli #ANSA x.com

A Macerata Parcaroli fa il bis per il centrodestra con il 54,3% dei votiDopo aver sfiorato per una manciata di voti la vittoria al primo turno, il sindaco leghista Sandro Parcaroli, sostenuto dall'intero centrodestra, ottiene la riconferma al ballottaggio con il 54,3% ... ansa.it