Le pillole di Polly | recensione di Il Museo delle Promesse Infrante di Elizabeth Buchan
Un libro intitolato “Il Museo delle Promesse Infrante” di Elizabeth Buchan racconta la storia di Laure, una donna matura che si distingue per il suo fascino e la sua intelligenza. Nonostante non consideri l’aspetto fisico un punto di forza, Laure ha costruito una carriera professionale basata sulla competenza e la preparazione. La narrazione si concentra sulla sua evoluzione personale e sulla valorizzazione delle qualità interiori rispetto all’aspetto esteriore.
Laure è una donna in età matura, ma irradia ancora fascino da tutti i pori. Tuttavia, non ha mai considerato l’aspetto come il suo punto di forza, anzi; ha sempre puntato tutto sull’intelligenza e, a poco a poco, grazie alla sua preparazione e competenza è diventata una professionista affermata e conosciuta. Il successo di Laure è cominciato quando ha avuto l’idea geniale di creare un’attrazione senza precedenti: il Museo delle Promesse Infrante. Il posto si trova a Canal Saint-Martin, un quartiere parigino alquanto pittoresco e altrettanto malfamato, e già questo lo rende molto particolare. Ma a fare del museo qualcosa di mai visto prima è il fatto che, al suo interno, non sono esposti né quadri, né statue, ma emozioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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