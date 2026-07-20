Laure è una donna in età matura, ma irradia ancora fascino da tutti i pori. Tuttavia, non ha mai considerato l’aspetto come il suo punto di forza, anzi; ha sempre puntato tutto sull’intelligenza e, a poco a poco, grazie alla sua preparazione e competenza è diventata una professionista affermata e conosciuta. Il successo di Laure è cominciato quando ha avuto l’idea geniale di creare un’attrazione senza precedenti: il Museo delle Promesse Infrante. Il posto si trova a Canal Saint-Martin, un quartiere parigino alquanto pittoresco e altrettanto malfamato, e già questo lo rende molto particolare. Ma a fare del museo qualcosa di mai visto prima è il fatto che, al suo interno, non sono esposti né quadri, né statue, ma emozioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Il Museo delle Promesse Infrante” di Elizabeth Buchan

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