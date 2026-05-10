Le pillole di Polly | recensione di Il meraviglioso ufficio postale di T?ten di Horikawa Asako

Nel mondo della narrativa giapponese, un nuovo volume si concentra sulla vita di un giovane alla ricerca di un impiego stabile. La storia si svolge tra le pagine di un racconto che descrive le difficoltà di chi si imbatte nelle sfide del mercato del lavoro, paragonandole a un viaggio attraverso un deserto alla ricerca di un’oasi. L’autrice utilizza uno stile semplice per esplorare le emozioni e le esperienze di chi si confronta con questa fase della vita.

Per un giovane, trovare un buon lavoro significa raggiungere un grande traguardo. A volte, tuttavia, la ricerca del giusto impiego può diventare difficile come raggiungere un’oasi nel deserto. Lo sa bene Azusa, fresca di laurea, che ha già fatto vari colloqui, ma si è trovata davanti solo porte chiuse, venendo puntualmente rispedita al mittente. La giovane è piuttosto delusa, certo. Dopo aver studiato tanto, sperava in un giusto riconoscimento nel mondo del lavoro; e poi, voleva rendere i suoi genitori orgogliosi di lei trovando un impiego non necessariamente prestigioso, ma almeno stabile e onesto. Ma Azusa sa che perdersi d’animo non serve a niente.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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