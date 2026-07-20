Il concerto di Bad Bunny è stato annullato all'ultimo minuto. Le persone più deluse sono state quelle che avevano già ottenuto l'accesso alla Casita, il palco secondario riservato a celebrità e fan selezionati sul momento. I partecipanti si sono ritrovati senza possibilità di entrare, mentre l'evento non si è svolto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita riguardo alle ragioni dell'annullamento. La folla si è dispersa delusa e confusa.

Erano quelle che avevano ottenuto l'accesso alla Casita, il palco secondario che ospitava celebrità e fan qualsiasi selezionati sul momento L’annullamento del concerto di sabato sera del cantante portoricano Bad Bunny a Milano è stato una grande delusione per le circa 80mila persone presenti, che in molti casi aspettavano il concerto da oltre un anno e invece hanno potuto vederne solo una quarantina di minuti, prima che un fortissimo temporale costringesse all’evacuazione edll’Ippodromo La Maura. Ma tra queste ce ne sono alcune che erano probabilmente più deluse delle altre: quelle che per un motivo o per l’altro sabato sera erano riuscite a ottenere l’accesso alla esclusiva Casita. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le persone più tristi per l’annullamento del concerto di Bad Bunny

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