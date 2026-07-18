Ottantamila persone si sono radunate nel prato di un grande stadio milanese per il concerto di Bad Bunny. La folla, composta da fan di diverse età, si muove compatta, molti chiedono di ricomprare i biglietti già acquistati. La scena è quella di un evento musicale con un’atmosfera festosa, tra luci, musica e colori vivaci, mentre il pubblico si prepara a vivere lo spettacolo di Benito Antonio Martínez Ocasio. Nessun biglietto disponibile, solo richieste di ricompra.

La prova è già fuori dai cancelli. Nessuno cerca di venderti un biglietto: c’è soltanto chi chiede di ricomprarlo, mentre il popolo colorato e sorridente di Benito Antonio Martínez Ocasio si fa spazio sul prato. Non succedeva da Taylor Swift a San Siro, nell’estate del 2024, che Milano vivesse un’attesa simile per un concerto. Da giorni la città era in fibrillazione per l’arrivo del vincitore dell’Album of the Year ai Grammy con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, il primo disco in lingua spagnola a ottenere il premio. Lo ricordiamo una volta sola, non ce ne sarà più bisogno. Bad Bunny era atterrato a Linate il giorno prima, insieme a Gabriela Berlingeri. Sale sul palco poco dopo le otto di sera, quando il sole non è ancora tramontato, e comincia da dove inizia il disco: Porto Rico e la memoria. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Bad Bunny a Milano è il concerto dell’estate: ottantamila persone, Porto Rico, la festa, la politica e tutte le imperfezioni di un grande show

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