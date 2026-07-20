Le parole liberate La musica e la cultura oltre il muro del carcere

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Musica, proiezioni, storie di riscatto e inclusione. Torna "Parole liberate: oltre il muro del carcere", sesta edizione del premio per poeti della canzone riservato ai detenuti nelle carceri italiane. Un progetto musicale, culturale e sociale che, con il contributo di importanti artisti del panorama nazionale, trasforma in canzoni le parole dei detenuti, le porta ad eventi e concerti dentro e fuori le mura delle carceri, le raccoglie in album pubblicati dall’etichetta sarzanese Baracca & Burattini di Paolo Bedini con risultati lusinghieri. I primi due, del 2022 e 2024, sono stati presentati alla sala stampa della Camera dei deputati, hanno vinto vari premi nazionali e si sono classificati al secondo e terzo posto alle Targhe Tenco nella sezione album a progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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