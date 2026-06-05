È stata annunciata la programmazione della XV edizione del Festival Culturale LiberEvento, che si svolgerà ad Iglesias. La manifestazione durerà più di due mesi e includerà eventi dedicati a libri, musica e altri protagonisti culturali. La presentazione della line-up è avvenuta in una sala locale, dopo settimane di attesa. La rassegna si svolgerà nel territorio con una serie di appuntamenti programmati.

IGLESIAS – Dopo settimane di grande attesa, è stata svelata in anteprima assoluta, nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale di Iglesias, davanti a una gremita platea composta da affezionati del Festival, nuovi cultori e nuovi estimatori, la ricca programmazione della XV edizione del Festival Culturale LiberEvento 2026. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale ContraMilonga ETS, rappresenta da quindici anni uno dei principali appuntamenti culturali della Sardegna ed è annoverata tra le grandi manifestazioni letterarie riconosciute dalla Regione Sardegna. Anche quest’anno il Festival farà tappa con libri, musica, approfondimento e valorizzazione del territorio negli scenari più suggestivi dei comuni del Sud Sardegna e non solo, confermandosi un importante strumento di promozione culturale e turistica dell’isola. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Iglesias, svelata la ricca programmazione della XV edizione del Festival Culturale LiberEvento: oltre due mesi di cultura tra libri, musica e grandi protagonisti

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