Fra musica e parole La scuola oltre l’aula

A Torre del Lago, un evento ha coinvolto la scuola che si è aperta alla comunità attraverso momenti di musica, parole e scambi di esperienze. L'iniziativa ha visto la partecipazione di studenti e residenti, creando un collegamento tra il mondo scolastico e il territorio locale. La manifestazione si è svolta in un contesto pubblico, con attività che hanno coinvolto diversi gruppi e gruppi di persone presenti.

A Torre del Lago la scuola incontra il territorio e si apre alla comunità con un evento che unisce musica, parole ed esperienze condivise. Venerdì 22 maggio, dalle 16 alle 18, nello suggestivo scenario del Belvedere Puccini, si svolgerà la manifestazione “Musica e parole.in viaggio!”, promossa dall’Istituto Comprensivo di Torre del Lago con il patrocinio del Comune di Viareggio. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: rafforzare il legame tra scuola e territorio, creando un dialogo concreto tra studenti, famiglie, associazioni locali e cittadini. Non si tratta solo di un evento, ma di un vero e proprio percorso educativo che mette al centro la collaborazione e la partecipazione attiva, trasformando lo spazio pubblico in un laboratorio a cielo aperto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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