Le pagelle | i migliori e i peggiori della finale
Il Paris-Saint Germain ha battuto l’Arsenal 4-3 nella finale di Champions League giocata alla Puskas Arena di Budapest. La partita si è conclusa con il team francese che ha conquistato il trofeo, superando gli avversari in una sfida ricca di gol. La vittoria è arrivata al termine di un match combattuto, con i parigini che hanno prevalso sugli inglesi.
Il Paris-Saint Germain vince 4-3 contro l’ Arsenal e conquista la Champions League alla Puskas Arena di Budapest. Si tratta del secondo successo consecutivo per il club francese, che solleva il quinto trofeo della stagione. Al 6’ l’Arsenal passa in vantaggio grazie ad un gol di Kai Havertz. Il Psg prende in mano le redini della partita ma non riesce a trovare varchi nel muro difensivo dei Gunners. Al 69’ pareggia i conti Ousmane Dembélé su calcio di rigore. I supplementari non bastano per decretare un vincitore, si va ai rigori. Calcia fuori Eze, subito dopo sbaglia Nuno Mendes. All’ultimo rigore della serie il difensore brasiliano Gabriel manda alle stelle, regalando la Champions al Psg. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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