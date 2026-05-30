Le pagelle | i migliori e i peggiori della finale

Notizia in breve

Il Paris-Saint Germain ha battuto l’Arsenal 4-3 nella finale di Champions League giocata alla Puskas Arena di Budapest. La partita si è conclusa con il team francese che ha conquistato il trofeo, superando gli avversari in una sfida ricca di gol. La vittoria è arrivata al termine di un match combattuto, con i parigini che hanno prevalso sugli inglesi.