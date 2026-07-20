Un giocatore ha ricevuto un voto di 8,5 nelle pagelle, mentre un altro ha cambiato sport. La prima valutazione riguarda un calciatore che, secondo le critiche, si è svegliato tardi, nonostante un proverbio spagnolo suggerisca il contrario. La seconda notizia riguarda un calciatore che ha deciso di passare a un altro sport, abbandonando la sua attività precedente. I dettagli specifici sui nomi e le squadre non sono stati forniti.

FERRAN TORRES 8,5In Spagna dicono “A quien madruga, Dios lo ayuda”: Dio aiuta chi si alza presto. In realtà lo “squalo” si è alzato dal fondo della panchina dopo un’ora, ma gli spagnoli mangiano tardi e mica sarà un problema. Anzi, da buon ambientalista qual è, ha evitato che nel mare del mondiale galleggiasse un trionfo di plastica, come sarebbe stato quello dell’Argentina con zero tiri., PAREDES 3Entra per cambiare la partita, esce dallo stadio cambiando sport. Nei confronti della finale di un mondiale applica la stessa deturpazione artistica di un turista che si butta nella Fontana di Trevi per combattere il caldo. Altro che Daspo urbano e 500 euro di multa. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Le pagelle di Piantanida: il vero Yamal è il fratellino, Paredes cambia sport

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Simon e il Dibu a Rodri-Paredes, quanti duelli in Spagna-Argentina. E Yamal preoccupaNel match tra Spagna e Argentina, si sfidano giocatori come Yamal e Messi, Rodri e Paredes, Oyarzabal e Lautaro Martinez.

Facce buffe, balletti, gag esilaranti: Keyne, il fratellino di Lamine Yamal è una star del MondialeKeyne, il fratellino di Lamine Yamal, ha conquistato il pubblico durante il Mondiale con facce buffe, balletti e gag divertenti.