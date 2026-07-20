Le nozze di Salvatore Esposito a Vietri | Enzo Miccio wedding planner e la reunion di Gomorra esalta i fan

Una chiesetta con vista sul mare, situata nella frazione Benincasa di Vietri sul Mare, è stata teatro del matrimonio di un noto attore. La cerimonia si è svolta in un luogo riservato, immerso tra il vento salato e il blu del Tirreno, lontano da occhi indiscreti. Tra i presenti, anche il wedding planner Enzo Miccio e alcuni fan hanno notato la presenza di membri di una celebre serie televisiva, creando un’atmosfera di festa.

Una chiesetta con belvedere a picco sul mare, nella frazione Benincasa di Vietri sul Mare, alle porte della Costiera Amalfitana. Un luogo intimo, lontano da attenzioni indiscrete, dove il vento salato e il blu intenso del Tirreno hanno fatto da cornice naturale al momento più atteso. Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati sabato 18 luglio 2026, davanti a circa duecento invitati tra familiari e amici. Dodici anni insieme, sette di convivenza, e finalmente il sì che consacra una storia d’amore nata lontano dai riflettori, quando lui era ancora agli albori del successo che l’avrebbe trasformato in uno dei volti più riconoscibili del cinema e della televisione italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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ULTIM'ORA — Salvatore Esposito e Paola Rossi sposi a Vietri sul Mare: 200 invitati e rose bianche

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