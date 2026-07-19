Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati in una cerimonia intima e romantica, con la presenza di amici, alcuni dei quali noti. La celebrazione si è svolta nei luoghi preferiti dalla coppia. Esposito, attore noto per il ruolo in Gomorra, ha condiviso l’evento con i presenti. La cerimonia è avvenuta in un’atmosfera riservata e semplice, senza dettagli aggiuntivi sui partecipanti o sulla data.

Salvatore Esposito, attore arrivato al successo e conosciutissimo grazie a Gomorra, ha sposato la compagna Paola Rossi. Un matrimonio intimo e romantico, con tanti amici (anche famosi) celebrato nei luoghi del cuore della coppia. Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati. Qualche mese fa, per la precisione ad aprile, Salvatore Esposito aveva pubblicato su Instagram le immagini che raccontavano le promesse di matrimonio scambiate con la compagna al Comune. L’attore e Paola Rossi, sua compagna da diversi anni, avevano posato per le foto di rito, firmando i documenti e festeggiando con una torta e un brindisi. Per l’occasione il Genny Savastano di Gomorra aveva puntato su un look informale, con un semplice completo blu scuro, mentre Paola Rossi aveva scelto una giacca bianca sfoggiata sopra un paio di jeans. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: le nozze romantiche della star di Gomorra

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