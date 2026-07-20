Victoria Beckham ha disertato le nozze di Mel C, attirando comunque l’attenzione firmando l’abito della sposa. La cantante ha celebrato il matrimonio senza la stilista, che ha scelto di non partecipare alla cerimonia. L’assenza di Beckham è stata notata, mentre il vestito della sposa, disegnato dalla stilista, ha suscitato commenti. Non ci sono altre partecipazioni note né dichiarazioni ufficiali riguardo alla scelta di Beckham di non essere presente.

A ogni matrimonio l’invitata assente finisce sempre per far parlare di sé più di quelle presenti. Victoria Beckham è riuscita a fare di meglio: ha disertato le nozze di Mel C e, allo stesso tempo, a prendersi comunque la scena, firmando l’abito della sposa. Sabato 18 luglio Melanie Chisholm, per il mondo intero Mel C o Sporty Spice, ha sposato il modello e produttore australiano Chris Dingwall nella campagna inglese del Lake District, davanti a una reunion delle Spice Girls quasi al completo. Quasi, appunto. Il matrimonio nel Lake District. La cerimonia si è svolta alla Country House di Castle Carrock, in Cumbria, proprietà di un amico della cantante: l’attore del West End Ben Forster, con cui Mel C aveva condiviso il palco di Jesus Christ Superstar. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le nozze di Mel C, l’abito lo firma Victoria Beckham (che diserta la festa)

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Dumped by my fiancée before the wedding, I still married her beautiful boss instead.

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