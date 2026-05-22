Recentemente si è diffusa la notizia che le aziende del settore tecnologico hanno esercitato pressione su un ex presidente per evitare nuove regolamentazioni sulle intelligenze artificiali. Inizialmente si era deciso di firmare un ordine esecutivo che avrebbe modificato le politiche precedenti, ma alla fine questa decisione non è stata portata a termine. La vicenda riguarda un’intera procedura amministrativa sospesa prima della firma, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

Giovedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di rimandare la firma di un nuovo ordine esecutivo sull’intelligenza artificiale (AI) di cui si discuteva ormai da qualche settimana. Secondo quanto hanno scritto i giornali statunitensi, il provvedimento avrebbe permesso al governo un accesso privilegiato ai nuovi modelli di AI più avanzati, per verificare prima della loro diffusione che non rappresentassero un rischio per la sicurezza nazionale. Ai giornalisti, Trump ha detto di aver rimandato la firma perché temeva che il provvedimento avrebbe «ostacolato» il settore in un momento in cui «stiamo battendo la Cina, stiamo battendo tutti». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le aziende tecnologiche hanno convinto Trump a non regolare di più le AI, per ora

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I'm Warning You... You Will Soon Be Banned From Using AI | Clem Chambers

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