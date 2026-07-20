Le dimissioni di lavoratrici madri sono frequenti, anche se molte non vengono registrate ufficialmente. Le lavoratrici con contratti part-time e turni complicati affrontano spesso difficoltà che portano alla decisione di lasciare il posto di lavoro. La sindacalista segnala una “ingiusta selezione naturale” che penalizza le madri, evidenziando come le condizioni di lavoro creino ostacoli specifici per questa categoria. La situazione riguarda anche le scelte di molte donne, che preferiscono abbandonare per non affrontare ulteriori difficoltà.

Brescia – Dimissioni delle lavoratrici madri? «Sono all’ordine del giorno». Ma non tutte finiscono nelle statistiche dell’Ispettorato del lavoro. A spiegarlo è Alessandra Magri, segretaria della Fisascat Cisl Brescia, la categoria che rappresenta il terziario, il comparto più coinvolto dal fenomeno delle dimissioni nei primi tre anni di vita del figlio. Difficilmente, infatti, le lavoratrici si rivolgono al sindacato per denunciare dimissioni in bianco o licenziamenti esplicitamente collegati alla maternità. «In genere le persone arrivano da noi quando hanno già maturato la decisione di dimettersi e ci chiedono supporto per la Naspi», spiega Magri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le mamme, il part time e i turni “impossibili”. La sindacalista: c’è una ingiusta selezione naturale

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