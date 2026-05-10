Il part-time e la rinuncia alla carriera | le trappole per le madri che lavorano

In Italia, circa il 58% delle madri con figli in età prescolare è occupata, secondo i dati di Save the Children. Tuttavia, molte di loro affrontano numerosi ostacoli nel mantenere il lavoro, spesso optando per il part-time o rinunciando alla carriera. La questione riguarda la necessità di riorganizzare i modelli lavorativi e di rivedere le modalità di congedo parentale per facilitare la conciliazione tra vita professionale e familiare.

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Non c’è solo la rinuncia o la perdita del posto di lavoro. Anche per quelle madri che il lavoro riescono a mantenerlo le sfide da affrontare sono tante e spesso meno visibili. Secondo gli ultimi dati elaborati da Save the Children, in Italia lavora solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare, poco più della metà. E se riescono a non uscire dal mercato del lavoro, la strada resta comunque difficile per la cosiddetta ‘ child penalty ’: dopo la nascita dei figli non solo i tassi di occupazione femminile, ma anche le ore di lavoro, la progressione di carriera e i guadagni tendono a diminuire, vuoi per utilizzo del part-time e forme di lavoro flessibili, vuoi per mancate opportunità di crescita e di carriera.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il part-time e la rinuncia alla carriera: le trappole per le madri che lavorano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video If You Master THESE Skills, You’ll Never Be Broke Again Notizie correlate Gender gap, 7 madri su 10 si licenziano: donne in part-time il doppio rispetto all’EuropaL’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza che ricorda i passi che sono stati fatti a partire dal XIX secolo per... Passare da un lavoro part time a full time facendo più ore, la trasformazione è automatica?Lo svolgimento di ore extra da parte di un lavoratore part time può trasformare automaticamente il contratto in full time? A questa ricorrente...