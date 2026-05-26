Cgil e part time negato la posizione di Poste Italiane
Poste Italiane ha dichiarato di non aver approvato richieste di part time per i dipendenti con figli minori, rispondendo alle segnalazioni della Slc Cgil di Udine. L'azienda ha specificato di mantenere un’attenzione alle esigenze di conciliazione tra vita privata e lavoro, ma non ha confermato l’accoglimento delle richieste di riduzione dell’orario. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni sulla decisione.
Poste Italiane ha risposto alle segnalazioni diffuse dalla Slc Cgil di Udine riguardo alle richieste di part time dei lavoratori con figli minori, ribadendo la propria attenzione alle esigenze di conciliazione tra vita privata e attività lavorativa.Nella nota ufficiale diffusa il 26 maggio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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