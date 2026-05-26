Cgil e part time negato la posizione di Poste Italiane

Notizia in breve

Poste Italiane ha dichiarato di non aver approvato richieste di part time per i dipendenti con figli minori, rispondendo alle segnalazioni della Slc Cgil di Udine. L'azienda ha specificato di mantenere un’attenzione alle esigenze di conciliazione tra vita privata e lavoro, ma non ha confermato l’accoglimento delle richieste di riduzione dell’orario. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o motivazioni sulla decisione.