Le lacrime di Messi dopo Spagna-Argentina | l' abbraccio d' addio del MetLife Stadium commuove il mondo

Da gazzettadelsud.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lionel Messi è stato visto in lacrime dopo la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale mondiale, conclusa con un punteggio di 1-0. L’addio al MetLife Stadium ha avuto un forte impatto emotivo, con un abbraccio tra il giocatore e altri membri della squadra. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, mostrando un momento di grande commozione. Nessun altro dettaglio sulla partita o sulle dichiarazioni post-match è stato comunicato.

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Le immagini di Lionel Messi in lacrime hanno segnato il momento più emozionante del dopopartita della finale mondiale. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Spagna ai tempi supplementari, il fuoriclasse argentino è rimasto a lungo seduto sul terreno di gioco, visibilmente deluso per un epilogo che ha spento il sogno di conquistare il secondo titolo mondiale consecutivo dopo il trionfo del 2022 in Qatar. Prima di raggiungere il palco della premiazione, Messi ha trovato il tempo per congratularsi con il giovane talento spagnolo Lamine Yamal, protagonista del successo della Roja. Un gesto di grande sportività che ha confermato, ancora una volta, la classe del numero 10 argentino anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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