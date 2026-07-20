le homepage internazionali dopo la finale dei mondiali

Dopo la finale dei Mondiali maschili di calcio, le homepage internazionali sono cambiate. La vittoria è andata alla squadra spagnola, che ha battuto in finale ai supplementari l’Argentina. La partita si è conclusa poco dopo la mezzanotte del 20 luglio in Italia. Lionel Messi, 39 anni, ha perso la finale, dopo aver vinto il torneo nel 2022. La notizia ha dominato le prime pagine online.

Il 19 luglio – anzi, in Italia era da poco il 20, visto che era passata la mezzanotte – la Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio. Ha battuto in finale, ai supplementari, l’Argentina del 39enne Lionel Messi, che li aveva vinti nel 2022. Per la Spagna è la seconda vittoria dopo quella del 2010: meritata per come ha dominato la maggior parte delle sue partite, subendo peraltro un solo gol in tutto il torneo. I Mondiali maschili di calcio sono un evento globale, che va oltre il calcio. I principali giornali internazionali – tra i quali alcuni spagnoli, comprensibilmente parecchio più enfatici degli altri; e un paio argentini, giustamente di tutt’altro umore e tenore – hanno messo la notizia in apertura delle loro edizioni online. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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