Lele Adani dopo le polemiche l’idea di urlare un po’ meno alla finale dei Mondiali I messaggi privati e le critiche | Tra gli adulti c’è frustrazione

Dopo le polemiche, Lele Adani propone di ridurre gli urlamenti durante la finale dei Mondiali. Tra i commenti online, alcuni utenti annunciano che seguiranno la partita senza audio per evitare le esultanze dell’esperto. Altri hanno deciso di sottoscrivere un abbonamento a piattaforme streaming per non ascoltare le sue opinioni durante l’evento. Le critiche e i messaggi privati evidenziano frustrazioni tra gli adulti coinvolti nelle discussioni.

C’è chi giura che seguirà tutta la finalissima dei Mondiali tra Spagna e Argentina senza audio, pur di non sentire esultare Lele Adani e chi ha già deciso di mettere mano al portafoglio e guardare la partita su DAZN. Di certo lui, il cantore irrefrenabile del futbòl se decide di indietreggiare è solo per prendere la rincorsa. Dopo le polemiche per il tifo sfegatato nella semifinale ovviamente vinta dall’Albiceleste nel finale contro l’Inghilterra, Adani al Corriere della Sera delude subito i tanti hater non meno rumorosi di lui: «Non piaccio a tutti ma non cambierò mai, urlo solo per passione». Lele Adani sul perché non cambierà stile. Adani... 🔗 Leggi su Open.online

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Lele Adani e la sua vita oltre il campo: polemiche, amicizie e scontri con Allegri, Caressa e Vieri

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