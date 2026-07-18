Adani alla finale dei Mondiali dopo le polemiche | escluso nel 2022 blindato nel 2026

Adani era stato scelto come commentatore tecnico per la finale dei Mondiali nel 2022, ma fu escluso dalla Rai a causa di tensioni interne legate ai suoi interventi. Per il torneo del 2026, invece, è stato confermato e mantenuto nel ruolo. La decisione si è basata sulla volontà di continuare con la sua collaborazione, nonostante le polemiche passate.

Stando a quanto apprende Fanpage.it Adani era il commento tecnico designato per la finale dei Mondiali già nel 2022: allora la Rai lo sollevò dopo le tensioni interne causate dai suoi eccessi, nel 2026 lo ha blindato e confermato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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