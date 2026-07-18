Adani alla finale dei Mondiali dopo le polemiche | escluso nel 2022 blindato nel 2026

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Adani era stato scelto come commentatore tecnico per la finale dei Mondiali nel 2022, ma fu escluso dalla Rai a causa di tensioni interne legate ai suoi interventi. Per il torneo del 2026, invece, è stato confermato e mantenuto nel ruolo. La decisione si è basata sulla volontà di continuare con la sua collaborazione, nonostante le polemiche passate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stando a quanto apprende Fanpage.it Adani era il commento tecnico designato per la finale dei Mondiali già nel 2022: allora la Rai lo sollevò dopo le tensioni interne causate dai suoi eccessi, nel 2026 lo ha blindato e confermato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VERGOGNA ITALIA!! NON ANDIAMO ai MONDIALI per la TERZA VOLTA... che schifo! - BOSNIA-ITALIA 5-2

Video VERGOGNA ITALIA!! NON ANDIAMO ai MONDIALI per la TERZA VOLTA... che schifo! - BOSNIA-ITALIA 5-2

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Rai conferma Rimedio e Adani per la finale Spagna-Argentina nonostante le polemicheLa Rai ha confermato Alberto Rimedio e Daniele Adani come commentatori della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, prevista per domenica...

Mondiali 2026, Adani ancora al centro delle polemiche: la telecronaca divide il pubblicoDurante i Mondiali 2026, il commentatore tecnico della Rai è stato nuovamente al centro delle discussioni sui social, in vista della semifinale tra...

Temi più discussi: Adani fuori controllo in Inghilterra-Argentina: scoppia la polemica; Spagna-Argentina, già decisi i telecronisti Rai per la finale dei Mondiali dopo lo show di Adani; Chi sono i telecronisti Rai scelti per la finale dei Mondiali Spagna-Argentina; Le urla di Lele Adani sono arrivate fino a voi?.

adani alla finale deiAdani alla finale dei Mondiali dopo le polemiche: escluso nel 2022, blindato nel 2026Stando a quanto apprende Fanpage.it Adani era il commento tecnico designato per la finale dei Mondiali già nel 2022: allora la Rai lo sollevò dopo le ... fanpage.it

adani alla finale deiSpagna-Argentina a Rimedio e Adani: i 2 telecronisti commenteranno per la Rai la finale dei Mondiali 2026Domenica 19 luglio il giornalista sportivo, preciso e preparato, raggiungerà un altro prestigioso traguardo professionale. Al suo fianco ci sarà l'ex calciatore che ha uno stile di commento tecnico de ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web