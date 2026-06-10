L’Atalanta non riscatta Musah torna al Milan | nuova idea per la Fiorentina | CM

L’Atalanta non ha esercitato l’opzione di riscatto su Yunus Musah, che quindi torna al Milan. Il centrocampista statunitense sarà a disposizione del club rossonero per la prossima stagione. La situazione contrattuale di Musah rimane ancora incerta, e non ci sono annunci ufficiali sul suo futuro. La Fiorentina sta valutando nuove possibilità legate alla sua posizione.

Yunus Musah non sarà riscattato dall’Atalanta con il centrocampista statunitense che farà ritorno al Milan in vista della prossima stagione, anche se il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Musah verso il ritorno al Milan, niente riscatto dall’Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it La stagione deludente vissuta a Bergamo ha pesato molto sulla carriera di Musah che ha mancato la convocazione in nazionale per i mondiali che stanno per prendere il via proprio negli Stati Uniti, oltre che in Messico e Canada. Il classe 2002 sarà valutato dal prossimo allenatore del Milan (probabilmente Glasner) con il club meneghino che deciderà il da farsi. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il giocatore classe 2002 potrebbe restare ancora in Serie A, ma con una nuova maglia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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