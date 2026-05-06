Calciomercato Lazio spunta un nome nuovo per l’attacco | idea Bayo! L’indiscrezione

Durante le operazioni di mercato, si fa il nome di un attaccante francese come possibile rinforzo per la rosa di una squadra di calcio. La trattativa sembra prendere quota, con voci che indicano come interessamento diretto da parte del club. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome dell’attaccante è stato inserito tra i potenziali nuovi acquisti per la prossima stagione. La società non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Mateta rompe il silenzio e fa chiarezza sul mancato passaggio al Milan: «Psicologicamente ha fatto male!». Cosa è successo davvero Calciomercato Milan: Goretzka arriva se.Qual è il grande ostacolo da superare per i rossoneri Leao Milan, cosa succederà a fine stagione: dalla contestazione al calo di rendimento, i rossoneri hanno preso questa decisione! Allegri Milan: il ritorno della concretezza dei rossoneri. Stagioni a confronto e cosa è mancato per il salto di qualità definitivo Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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