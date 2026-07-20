Lazio-Lazio Primavera | due rigori salvano la prima squadra dal ko con la Primavera

La Lazio ha disputato la sua prima amichevole stagionale, conclusa con un pareggio. Due rigori sono stati assegnati alla squadra maggiore, permettendole di evitare la sconfitta contro la squadra Primavera. La partita si è svolta il 20 luglio 2026 e non ha fornito indicazioni chiare sulle condizioni della formazione principale, ancora in fase di preparazione. Nessun altro dettaglio rilevante è stato comunicato riguardo all’esito o alle prestazioni delle due squadre.

Roma 20 luglio 2026 - La prima amichevole della stagione della Lazio è in archivio e ha lasciato in eredità poco e nulla a tutti gli addetti ai lavori in attesa di conoscere quale sarà il destino della squadra di Gennaro Gattuso. La formazione biancoceleste vince la sfida interna contro la squadra Primavera con il risultato di 3-1 e lo fa in rimonta grazie alla performance di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 lo scorso anno in prestito allo Spezia. La sua doppietta su rigore e la rete di Sana Fernandes valgono il successo ai ragazzi della prima squadra, dopo il vantaggio della giovanile guidata da Francesco Punzi. La Lazio proseguirà i lavori all'interno del centro tecnico di Formello durante la settimana e tornerà in campo la prossima domenica 26 luglio, quando affronterà la seconda amichevole di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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La Lazio Passa ai Rigori | ATALANTA-LAZIO 2-3 DCR | HIGHLIGHTS | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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