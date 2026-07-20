Lazio vs Lazio Primavera | l’analisi tattica della prima amichevole

La Lazio ha disputato un’amichevole contro la squadra Primavera, segnando l’inizio della preparazione pre-stagionale. La partita ha visto affrontarsi la formazione principale e i giovani del settore giovanile in un test che permette all’allenatore di valutare le prime scelte e le condizioni dei giocatori. L’incontro si è svolto senza considerazioni ufficiali sul risultato, concentrandosi principalmente sulla fase di allenamento e sulla valutazione delle risposte tattiche delle squadre.

L’angolo della partita. La Lazio affronta la Lazio Primavera in un’amichevole che segna l’inizio della preparazione per la nuova stagione. Questo incontro fornisce una piattaforma per il nuovo allenatore, che avrà l’opportunità di testare i giovani talenti della squadra primavera contro i più esperti della prima squadra. L’attenzione è focalizzata su come i nuovi acquisti si integreranno nel sistema di gioco, creando un interessante banco di prova. La chiave tattica del match. Sul piano tattico, la Lazio di Sarri potrebbe optare per un 4-3-3, sfruttando la profondità dei suoi esterni per allargare il gioco e creare spazi per le punte.... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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