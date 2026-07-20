Rino Gattuso ha esordito sulla panchina della Lazio con una vittoria per 3-1 contro la squadra Primavera. La partita, considerata un mix tra test e amichevole, ha visto la squadra biancoceleste senza numerosi assenti. La sfida ha segnato l’inizio della nuova stagione per il tecnico, che ha testato alcune rotazioni e osservato i giovani talenti in vista delle prossime competizioni.

Rino Gattuso comincia con un 3-1 sulla Primavera l’avventura sulla panchina della Lazio. La prima amichevole stagionale è in realtà una via di mezzo tra un vero test e una partitella in famiglia. Si gioca in uno dei terreni interni del centro sportivo di Formello e i giocatori scendono in campo con le casacche di allenamento invece che le divise da partita. A dirigere la sfida non c’è una terna arbitrale ufficiale, ma l’ex direttore di gara Riccardo Pinzani (senza assistenti) che è attualmente l’addetto agli arbitri del club biancoceleste. La partita però è vera e la under 20 laziale, allentata da Francesco Punzi, l’affronta come se fosse una finale di Coppa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Lazio, debutto ok per Gattuso senza tanti assenti: Primavera battuta 3-1

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