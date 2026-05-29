Emanuele Artibani, speaker di Radio Olympia, ha commentato in modo molto diretto la scelta della Lazio di affidare la comando tecnico a Gennaro Gattuso, dopo l’addio di Maurizio Sarri. Ha affermato che questa decisione rappresenta la scelta di un allenatore molto criticato e che, secondo il suo parere, non avrebbe potuto fare peggio di quanto fatto. Artibani ha sottolineato che Gattuso è stato definito come uno degli allenatori più criticati e meno efficaci.

Emanuele Artibani, speaker di “Radio Olympia“, ha espresso un giudizio fortemente critico sulla scelta della Lazio di affidare la panchina a Gennaro Gattuso, dopo la separazione con Maurizio Sarri, destinato secondo le ricostruzioni a guidare l’Atalanta nella prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di “Controcalcio TV“, Artibani ha utilizzato toni durissimi, definendo la decisione societaria un. L'articolo Gattuso, Artibani senza filtri: “La Lazio ha preso l’allenatore più preso per il cu*o del mondo! Non era pensabile fare peggio, talmente scarso che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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