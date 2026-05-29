Gattuso Artibani senza filtri | La Lazio ha preso l’allenatore più preso per il cu*o del mondo! Non era pensabile fare peggio talmente scarso che…
Emanuele Artibani, speaker di Radio Olympia, ha commentato in modo molto diretto la scelta della Lazio di affidare la comando tecnico a Gennaro Gattuso, dopo l’addio di Maurizio Sarri. Ha affermato che questa decisione rappresenta la scelta di un allenatore molto criticato e che, secondo il suo parere, non avrebbe potuto fare peggio di quanto fatto. Artibani ha sottolineato che Gattuso è stato definito come uno degli allenatori più criticati e meno efficaci.
Emanuele Artibani, speaker di “Radio Olympia“, ha espresso un giudizio fortemente critico sulla scelta della Lazio di affidare la panchina a Gennaro Gattuso, dopo la separazione con Maurizio Sarri, destinato secondo le ricostruzioni a guidare l’Atalanta nella prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di “Controcalcio TV“, Artibani ha utilizzato toni durissimi, definendo la decisione societaria un. L'articolo Gattuso, Artibani senza filtri: “La Lazio ha preso l’allenatore più preso per il cu*o del mondo! Non era pensabile fare peggio, talmente scarso che.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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