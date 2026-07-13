Il 13 luglio il Milan ha convocato 26 giocatori per il raduno, con la presenza di molti giovani e l’assenza dei nazionali. La riunione è prevista alle 8.30, seguita dai test fisici. Nel pomeriggio, alle 18, si svolgerà il primo allenamento sotto la guida del nuovo allenatore.

Ruben Amorim ha convocato 26 giocatori per il raduno del Milan del 13 luglio: alle 08.30 riunione, poi previsti i test fisici. Alle 18 il primo allenamento diretto dal portoghese. Non ci saranno Warren Bondo e Ismael Bennacer, entrambi fuori dal progetto tecnico e prossimi alla cessione. Per i reduci dagli impegni ai Mondiali giorni in più per recuperare, si uniranno più avanti alla truppa per la preparazione estiva in vista del via del campionato., Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostic, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlovic, Pittarella, Ricci, Terracciano F. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, 26 convocati per il raduno del 13 luglio: tanti giovani, assenti i nazionali

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