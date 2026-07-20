Lazio chiude la prima parte del raduno estivo con una vittoria per 3-1 sulla Primavera

Da iltempo.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha concluso la prima fase del raduno estivo con una vittoria di 3-1 contro la squadra Primavera in un allenamento congiunto. La partita si è svolta al centro sportivo di Formello e ha rappresentato il primo test stagionale per la squadra di Gattuso.

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Roma, 20 lug. - (Adnkronos) - Primo test stagionale per la Lazio di Gattuso che supera 3-1 la squadra Primavera di Punzi in un allenamento congiunto al centro sportivo di Formello. Al vantaggio di Avram al 42' hanno risposto nella ripresa Artistico con una doppietta su calcio di rigore al 55' e all'81' e Sana Fernandes all'89'. Questa la formazione schierata dall'ex ct azzurro nel primo tempo: Mandas; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard, Pellegrini; Galassi, Przyborek; Noslin, Dia, Zaccagni; Ratkov. Squadra rivoluzionata nella ripresa. Motta (65' Renzetti); Lazzari, Marusic, Provstgaard (70' Bordon), Pellegrini (70' Farcomeni); Belahyane, Taylor; Floriani (70' Sana Fernandes), Dele-Bashiru, Serra; Artistico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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