Il Messico ha concluso le partite di preparazione ai Mondiali con una vittoria contro la Serbia. La squadra ha ottenuto un risultato convincente in un match che ha segnato la fine della fase di preparazione. La partita si è giocata in vista del torneo iridato che si terrà nel 2026, per il quale il Messico è co-organizzatore. La vittoria si aggiunge alle ultime uscite prima dell’inizio del campionato mondiale.

Messico si prepara al Mondiale con una vittoria convincente. Il Messico, co-organizzatore della Coppa del Mondo 2026, ha concluso le sue preparazioni per il torneo iridato con un’impressionante vittoria contro la Serbia. Nel match disputato a Toluca, gli aztechi hanno dominato il campo, segnando ben cinque reti e subendo un solo gol, dimostrando una forma smagliante a pochi giorni dall’inizio della rassegna calcistica. L’incontro, fatto di intensità e strategia, ha visto il Messico prendere il comando fin dalle prime fasi. La giovane squadra serba, composta da molti talenti emergenti, ha avuto difficoltà a contenere l’attacco sferrato dai messicani, che hanno mostrato una chiarezza di gioco e una preparazione tecnica che faranno ben sperare i tifosi per il futuro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Messico chiude in bellezza la preparazione per i Mondiali con una netta vittoria sulla Serbia.

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