Lazio-Pisa 2-1 | Pedro saluta il popolo laziale con un gol Sarri chiude la stagione con una vittoria

Da romatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha battuto il Pisa per 2-1 nell’ultima giornata di campionato, chiudendo la stagione con una vittoria. La squadra di Sarri ha recuperato lo svantaggio iniziale e ha segnato il gol decisivo grazie a Pedro, che ha segnato nel suo ultimo match con la maglia biancoceleste.

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La Lazio batte per due a uno il Pisa e chiude la stagione con una vittoria. La squadra di Sarri conquista il successo in rimonta e lo fa grazie al gol di Pedro alla sua ultima da calciatore biancoceleste. Il campione spagnolo nella sua ultima da laziale, risulta decisivo con un chirurgico mancino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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