Lazio-Pisa 2-1 | Pedro saluta il popolo laziale con un gol Sarri chiude la stagione con una vittoria
La Lazio ha battuto il Pisa per 2-1 nell’ultima giornata di campionato, chiudendo la stagione con una vittoria. La squadra di Sarri ha recuperato lo svantaggio iniziale e ha segnato il gol decisivo grazie a Pedro, che ha segnato nel suo ultimo match con la maglia biancoceleste.
La Lazio batte per due a uno il Pisa e chiude la stagione con una vittoria. La squadra di Sarri conquista il successo in rimonta e lo fa grazie al gol di Pedro alla sua ultima da calciatore biancoceleste. Il campione spagnolo nella sua ultima da laziale, risulta decisivo con un chirurgico mancino. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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PAGELLE E TABELLINO Lazio-Pisa 2-1: Pedro saluta con una prodezzaNell'ultima giornata di Serie A, la Lazio ha battuto il Pisa 2-1 allo stadio Olimpico.
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