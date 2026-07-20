L'Arpac ha annunciato un aumento dei controlli sui monitoraggi a Bagnoli, concentrandosi sulla ricerca di fibre aerodisperse di amianto durante i lavori in corso. L’agenzia regionale ha deciso di intensificare la frequenza dei campionamenti e di estenderli anche alle altre matrici coinvolte nelle opere. Le verifiche riguardano le fibre di amianto e altre sostanze presenti nei materiali. La misura è stata adottata per garantire un controllo più accurato durante le attività di cantiere.

Tempo di lettura: 3 minuti Monitoraggi Arpac per i lavori in corso a Bagnoli, l’agenzia regionale annuncia la decisione di “ incrementare la frequenza dei campionamenti volti alla ricerca di fibre aerodisperse” e di estenderli “ anche alle altre matrici coinvolte nella realizzazione delle opere “. Dopo aver effettuato un accesso agli atti, giorni fa l’associazione Cittadinanza Attiva in difesa di Napoli aveva attaccato l’Arpac, tra l’altro, proprio per la frequenza dei controlli sulle fibre di amianto nell’aria, giudicandola del tutto insufficiente. “ Nell’ambito delle attività di monitoraggio svolte da Arpac, tese alla verifica della... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, su monitoraggio fibre d’amianto e altre matrici Arpac annuncia: “Più controlli”

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