L’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli ha chiesto un incremento della frequenza dei monitoraggi ambientali nei cantieri di Bagnoli, in vista dell’America’s Cup e di altri eventi. La richiesta riguarda le operazioni di controllo svolte dall’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, che si occupa di verificare i livelli di inquinamento e sicurezza. La disputa si concentra sulla necessità di garantire controlli più frequenti per tutelare la salute pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti È ancora scontro sui monitoraggi per i cantieri di Bagnoli, in vista dell’America’s Cup e non solo. Stavolta, al centro di una disputa c’è l’iniziativa dell’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli. La sigla civica già nel recente passato si è segnalata per analisi, rilievi e anche una diffida sulla qualità dell’aria nell’ex sito industriale. E oggi denuncia presunti “ muri di silenzio dell’Arpac”. In una nota, l’associazione parla di “una frequenza di controlli ridicola, dati analitici relegati nei faldoni e un’anomalia tecnica inspiegabile”. Accuse seguite ad un accesso civico (Foia), grazie al quale ha ottenuto “documenti ufficiali dell’Arpac che smentiscono la rassicurante narrazione istituzionale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lavori a Bagnoli, scontro sulla frequenza dei monitoraggi Arpac

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