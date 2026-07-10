Lavori a Bagnoli scontro sulla frequenza dei monitoraggi Arpac
L’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli ha chiesto un incremento della frequenza dei monitoraggi ambientali nei cantieri di Bagnoli, in vista dell’America’s Cup e di altri eventi. La richiesta riguarda le operazioni di controllo svolte dall’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, che si occupa di verificare i livelli di inquinamento e sicurezza. La disputa si concentra sulla necessità di garantire controlli più frequenti per tutelare la salute pubblica.
Tempo di lettura: 3 minuti È ancora scontro sui monitoraggi per i cantieri di Bagnoli, in vista dell’America’s Cup e non solo. Stavolta, al centro di una disputa c’è l’iniziativa dell’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli. La sigla civica già nel recente passato si è segnalata per analisi, rilievi e anche una diffida sulla qualità dell’aria nell’ex sito industriale. E oggi denuncia presunti “ muri di silenzio dell’Arpac”. In una nota, l’associazione parla di “una frequenza di controlli ridicola, dati analitici relegati nei faldoni e un’anomalia tecnica inspiegabile”. Accuse seguite ad un accesso civico (Foia), grazie al quale ha ottenuto “documenti ufficiali dell’Arpac che smentiscono la rassicurante narrazione istituzionale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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