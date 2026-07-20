«Non lo sento dalla sera dell'interrogatorio, purtroppo. Sai, quando sei abituato per anni a sentire una persona almeno una volta al giorno, o due. dopo una cosa del genere noi normalmente ci saremmo sentiti almeno 10 volte tutti i giorni. Io lo vorrei sentire, ma l'avvocato continua a dire che sarebbe inquinamento delle prove.» Valter Lavitola, il faccendiere accusato di essere l'unico mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, parla in un colloquio con il Giornale del loro legame, descrivendolo come di amicizia profonda, con implicazioni anche personali che avrebbero coinvolto una donna, L.C., vicina al giornalista. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Lavitola: «Dopo la perquisizione due ore al telefono con Ranucci, mi chiamò alle 3:30 del mattino. Mi disse: "È tutto allucinante, ma mi avresti aiutato in che cosa?"»

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Attentato a Ranucci, perquisita l'abitazione dell'intermediario di Lavitola

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Attentato a Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Valter Lavitola: è presunto mandante reddit

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