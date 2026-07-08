Durante la perquisizione nella sua abitazione, Valter Lavitola avrebbe inviato un messaggio a Sigfrido Ranucci in cui affermava che i pm avevano detto che lo avrebbe aiutato. Non ci sono ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio o sulle conseguenze di questa comunicazione. La scena si è svolta mentre i carabinieri stavano eseguendo l’accesso, senza altre specifiche su eventuali sviluppi o reazioni.

Mentre i carabinieri stavano eseguendo una perquisizione nella sua abitazione, Valter Lavitola avrebbe inviato un messaggio a Sigfrido Ranucci, cercando di spiegare la propria posizione dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sull’attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report. Secondo quanto riportato da Domani, l’ex direttore dell’ Avanti! avrebbe scritto a Ranucci che gli investigatori sostengono di avere «elementi inconfutabili» per ritenerlo il presunto mandante dell’attentato, aggiungendo che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’azione non sarebbe stata organizzata per fargli realmente del male, ma addirittura «per aiutarlo». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Attentato a Ranucci, Lavitola scrive al giornalista durante la perquisizione: “I pm dicono che ti avrei aiutato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, i messaggi di Lavitola durante la perquisizione: «I pm dicono che ti avrei aiutato»Durante una perquisizione domiciliare, un uomo ha inviato un messaggio a un giornalista, affermando che i pubblici ministeri avevano detto che lo...

Attentato al giornalista Ranucci: indagato e perquisito l'imprenditore Valter LavitolaL'imprenditore e ex giornalista Valter Lavitola è stato indagato e sottoposto a perquisizione nell'ambito delle indagini sull'attentato a Sigfrido...

Temi più discussi: Attentato Ranucci: contestati a Lavitola reati strage e associazione mafiosa. Ma il giornalista lo difende; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola come presunto mandante - FNSI.

Dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini al tentativo di estorsione ai danni di Berlusconi: abbiamo ricapitolato qui la storia e le vicende giudiziarie di Valter Lavitola, ora che si parla di lui per l'attentato a Sigfrido Ranucci x.com

Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa reddit

Indagine sulla bomba a casa di Ranucci: il ruolo attribuito a Valter LavitolaDurante una perquisizione i carabinieri avrebbero trovato elementi che collegano Valter Lavitola all'attentato esplosivo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci; emergono interrogatori, presunti in ... notizie.it

Sigfrido Ranucci, gli errori di Lavitola e del complice prima dell'attentatoCi sono voluti quasi nove mesi per individuare il presunto mandante dell’ attentato sotto casa del giornalista di Report Sigfrido Ranucci a ... iltempo.it