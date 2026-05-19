Durante un evento a Roma, il dirigente ha condiviso un episodio riguardante il giocatore. Ha riferito che un altro tennista gli aveva comunicato l’impossibilità di partecipare, dicendo che non ce l’aveva più. Poco dopo, ha ricevuto una chiamata dal manager di quest’ultimo, che ha confermato la situazione. La sua reazione è stata di timore, poiché non si aspettava quella risposta. Questi dettagli sono stati rivelati in una conversazione pubblica, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

"Berrettini mi ha detto: 'Sì, sì, guarda, è impossibile che possa venire, non ce la fa più'. Quindi ero rassegnato". C'è stato un momento prima degli Internazionali a Roma in cui all'interno della Fitp si pensava che Sinner non partecipasse al torneo di casa, poi vinto. A rivelarlo è stato Angelo Binaghi, presidente del massimo organismo nazionale tennistico, a "Radio anch'io sport". "Io ero terrorizzato, anche perché subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare", ha raccontato Binaghi nel corso dell'intervista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Binaghi svela un retroscena su Sinner a Roma: “Berrettini mi disse ‘non ce la fa più’, poi mi chiamò il suo manager. Ero terrorizzato”

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