Dopo la sconfitta in finale contro la Spagna, il capitano dell’Inter ha pubblicato un messaggio sui social network. Ha scritto di essere immensamente orgoglioso di essere argentino e di averci provato. La sua comunicazione arriva poco dopo il risultato finale della partita, senza ulteriori dettagli o commenti.

di Alberto Petrosilli Il capitano dell’Inter Lautaro rompe il silenzio sui social dopo il ko contro la Spagna: «Ci abbiamo provato». Dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna, Lautaro Martinez ha affidato al proprio profilo Instagram un messaggio carico di emozione, ringraziando tifosi e compagni e tracciando un bilancio del percorso dell’ Argentina. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter L’attaccante dell’ Inter, capitano della Selección, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per il cammino della squadra, non nascondendo il rammarico per non aver potuto dare il proprio contributo sul terreno di gioco nell’atto conclusivo del torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro dopo la finale persa: «Sono immensamente orgoglioso di essere argentino» – FOTO

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