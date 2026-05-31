Il Chelsea punge l’Arsenal dopo la finale persa | La casa dei trofei di Londra con la foto della Champions

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Chelsea ha pubblicato sui social una foto della Champions vinta a Stamford Bridge, commentando “la casa dei trofei di Londra”. L’Arsenal, invece, non riesce a vincere la sua seconda finale di Champions, dopo quella del 2006. Il post del Chelsea mira a sottolineare i successi europei del club, mentre i Gunners continuano a non conquistare il trofeo.

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Il Chelsea provoca i rivali cittadini dell'Arsenal sui social con un post che celebra i trofei europei conquistati a Stamford Bridge: per i Gunners continua il tabù Champions, con la seconda finale persa dopo quella del 2006. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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