Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’Inter, ha commentato la vittoria della Coppa Italia ottenuta contro la Lazio. Ha detto che ripartire dopo l’anno scorso non è stato semplice e ha espresso orgoglio per il risultato. In un’intervista a Mediaset, ha anche dato un voto dieci a Chivu, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La sua dichiarazione si è concentrata sulla soddisfazione per il successo recente.

di Giuseppe Colicchia L’attaccante e capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, ha voluto dire la sua dopo la Coppa Italia vinta in finale contro la Lazio. Intervenuto nel corso del postpartita della finale di Coppa Italia, Lazio Inter, dopo il fischio finale e il trofeo alzato al cielo, il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha commentato così il successo maturato per 0 a 2. Le sue parole ai microfoni di Mediaset. L’IMPORTANZA DI QUESTO TROFEO – « Tanta importanza, non era semplice ripartite dopo l’anno scorso. Siamo riusciti a fare una stagione veramente importante a livello di risultato, di gioco, di prestazioni. Sono orgoglioso che finiamo quest’anno con un altro trofeo che per noi vuol dire tanto ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro a Mediaset: «Non era semplice ripartire dopo l’anno scorso, sono orgoglioso! Voto a Chivu? 10»

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