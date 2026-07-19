Mondiali 2026 la cerimonia di chiusura | le immagini e le star dello spettacolo da Tom Cruise a Laura Pausini

Da vanityfair.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, sono state mostrate immagini dello spettacolo con star come Tom Cruise e Laura Pausini. La prima parte dello spettacolo è stata dedicata a un omaggio a New York, che ospiterà la finale al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, dove sono presenti circa 80.000 spettatori.

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L'omaggio a New York Il primo segmento è un omaggio alla città di New York che ospita la finale al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey dove ci sono 80mila persone. Sono ballerini drummers a comporre la coreografia. Il primo a cantare è IShowSpeed, influencer amico di Cristiano Ronaldo. Tocca poi a Posta Malone che indossa una maglietta con questa scritta: «Spero solo che le due squadre si divertano». Il rapper Swae Lee duetta con lui. Al centro del campo c'è palco fatto a pallone circondato dalle bellezze della Grande Mela. Il secondo segmento Con Laura Pausini ci saranno Robbie Williams, Tony Winner, la cantante delle Pussycat Dolls Nicole Scherzinger. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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