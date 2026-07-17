Finale Mondiali 2026 da Laura Pausini a Shakira e Tom Cruise | tutte le star dello show

Il 19 luglio 2026, la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna si svolgerà allo stadio di New York. Oltre al calcio, sul palco ci saranno star come Laura Pausini, Shakira e Tom Cruise. La cerimonia di chiusura includerà performance musicali e apparizioni di celebrità internazionali. L’evento sarà accompagnato da spettacoli e intrattenimento, con un pubblico globale presente in loco e in streaming.

New York, 17 luglio 2026 – Non soltanto Lionel Messi e Lamine Yamal. La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna porterà sullo stesso campo alcune delle celebrità più conosciute al mondo, trasformando l’ultimo atto del torneo in un evento a metà strada tra calcio, musica e spettacolo. Domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, il programma comincerà con la cerimonia di chiusura, prevista 90 minuti prima del fischio d’inizio. Dopo il primo tempo arriverà invece il primo Halftime Show mai organizzato durante una finale dei Mondiali di calcio. Laura Pausini sul palco con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Tra i nomi più attesi dal pubblico italiano c’è Laura Pausini. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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