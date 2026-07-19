Stasera a New York si terrà la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, con esibizioni di artisti come Madonna, Laura Pausini e Justin Bieber. La manifestazione vedrà anche le premiazioni delle squadre partecipanti, con le finaliste Spagna e Argentina pronte a contendersi il trofeo. La diretta sarà disponibile in chiaro e gratuitamente, consentendo a chiunque di seguire l'evento senza costi. La serata si concluderà con l'assegnazione del titolo di miglior nazionale al mondo.

Questa sera a New York andrà in scena l'atto conclusivo dei Mondiali 2026: Spagna e Argentina sono pronte a darsi battaglia per conquistare lo scettro di miglior nazionale al mondo. Una sfida tra due mondi calcistici con all'interno un duello generazionale tra Leo Messi e Lamine Yamal; da una parte colui che ha riscritto la storia del calcio, dall'altra l'unico che sembra in grado di raccogliere le sue eredità. Prima del big match tra i campioni del mondo in carica e i campioni d'europa, ci sarà la consueta cerimonia di chiusura che andrà in scena circa un'ora e mezza prima del calcio d'inizio e che prevede numerosi ospiti internazionali che renderanno ancora più imperdibile l'evento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scaletta cerimonia di chiusura dei Mondiali, da Madonna a Laura Pausini e Justin Bieber: chi canta e dove vederla in chiaro (gratis)

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Justin Bieber is reportedly in talks to sing at the FIFA World Cup final.

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